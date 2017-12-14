У Кам’янському через пожежу в містечку для переселенців загинула дитина

У Кам'янському сталась пожежа в модульному містечку для переселенців, одна людина загинула. Про це Радіо Свобода повідомив начальник головного управління ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

За його словами, три відділення рятувальників ДСНС прибули на місце події через 18 хвилин після повідомлення про пожежу.

«Коли вони прибули на місце, «вагончик» горів. Родина, кімната якої загорілась, складається з семи осіб – тато, мама і п’ятеро дітей. Батько з сином у той час пішли на роботу, мама з однією дитиною – вийшла до магазину. У кімнаті залишалось троє дітей. Двоє встигли вискочити, а однин – дворічний хлопчик – ні. Він загинув», – повідомив Андрій Кульбач.

За його даними, на місці працює слідчо -оперативна група.

Ніяких вибухів на місці події не було, лише загоряння, сказав Андрій Кульбач.

«Причину я поки назвати не можу. Працюють фахівці, виїхала пожежна лабораторія», – зазначив Андрій Кульбач.

Він проінформував, що площа пожежі склала 60 квадратних метрів – вигоріло дві кімнати, де проживала родина. Пожежа також захопила сусідню кімнату.

Модульне містечко для переселенців у Кам’янському було відкрите за підтримки Німеччини у 2015 році.