Польща допоможе Україні у створенні Національного фонду досліджень – МОН

Керівництво Національного наукового центру Польщі, який фінансує фундаментальні дослідження польських вчених, готове допомогти Україні в створенні та запуску Національного фонду досліджень. Про це йшлося під час зустрічі 14 грудня представників Польської академії наук з українськими вченими, повідомляє прес-служба Міністерства освіти України.

Відповідну декларацію про бажання підтримки та допомоги з боку нинішнього керівництва Національного наукового центру Польщі переказав екс-керівник Ради Центру професор Міхал Каронський, додають у повідомленні.

«Під час створення фонду досліджень та проектування засад його діяльності ви можете використовувати наш досвід щодо Національного наукового центру. Ми готові більше розповісти і про всі процедури, і про наші помилки, щоб сприяти створенню ефективної системи фінансування науки в Україні. Також ми сподіваємося, що після запуску українського фонду ми зможемо проводити спільні конкурси наукових проектів – як, наприклад, ми зараз робимо з Німеччиною та Литвою», – зазначив Міхал Каронський.

За його словами, за 6 років діяльності польський Національний науковий центр провів 68 конкурсів, на які отримав майже 60 тисяч заявок. Із них фінансування отримали 10 716 проектів – на загальну суму один мільярд євро. Він також повідомив, що фінансування Національнго наукового центру в минулому році склало 246 мільйонів євро – це 15% від загального фінансування досліджень в Польщі, що здійснювалися з державного бюджету.

Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха наголосив, що досвід Польщі є дуже цінним для України, оскільки вже в 2018 році планується старт роботи українського Національного фонду досліджень, основною функцією якого буде грантова підтримка наукових досліджень і розробок.

За повідомленням МОН, зустріч з польськими науковцями стала продовженням низки семінарів та консультацій із європейськими партнерами щодо реформування науки в Україні.