Порошенко заявляє, що наступного тижня внесе до Ради законопроект про Антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко наступного тижня планує запропонувати Верховній Раді свій проект закону про Антикорупційний суд. Про це він заявив на урочистостях з нагоди початку роботи нового Верховного суду 15 грудня.

«На черзі – законопроект про Антикорупційний суд. Я знаю, що велика частина громадськості, в тому числі юридичної громадськості, не підтримає зазначений законопроект. Я просив Верховну Раду створити робочу групу для того, щоби я як президент міг врахувати рекомендації тих чи інших фракцій Верховної Ради, для того, щоби уникнути дискусій і вийти на компроміс. На жаль, поки що це не було зроблено. Я сподіваюся, що Верховна Рада наступного тижня нарешті розблокує ситуацію з Антикорупційним судом, відкликавши законопроекти, які є неконституційними… Наступного тижня я внесу зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради, якщо Верховна Рада розблокує і дасть можливість його зареєструвати», – сказав Порошенко.

Порошенко впевнений, що Антикорупційний суд, який «матиме спеціалізацію виключно антикорупційну», завершить формування антикорупційної системи.

8 листопада президент України Петро Порошенко закликав голову Верховної Ради Андрія Парубія доручити голові профільного комітету парламенту утворити робочу групу із напрацювання законопроекту про антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Як повідомив тоді у Facebook речник президента Святослав Цеголко, Порошенко надіслав Парубію листа, в якому також попросив вжити передбачені регламентом заходи для відкликання законопроекту №6011 «Про антикорупційні суди», що залишається внесеним до порядку денного парламенту, попри негативний висновок щодо нього з боку Венеціанської комісії.

«Вважаю, що для успішного і швидкого ухвалення законопроекту він має бути підготовлений із залученням представників усіх або принаймні якнайбільшої кількості парламентських фракцій і депутатських груп. Напрацьовані робочою групою пропозиції будуть враховані у законопроекті, який буде внесений мною на розгляд Верховної Ради як невідкладний», – йдеться в листі.

Напередодні міжнародна організація «Transparency International Україна» закликала президента України Петра Порошенка невідкладно подати на розгляд Верховної Ради законопроект про створення Антикорупційного суду.

В організації переконані, що немає необхідності для створення додаткової робочої групи для обговорення основних тез законопроекту.

«Transparency International Україна» наголошує, що основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів, що були викладені у законопроекті №6011 «Про антикорупційні суди» із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Перед цим представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко закликає всі комітети та зацікавлені фракції створити робочу групу з напрацювання основних тез і принципів закону про Антикорупційний суд, а якщо протягом двох тижнів таку групу не створять – президент подасть свій варіант законопроекту.

У жовтні президент Порошенко на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі заявив, що у Верховній Раді є необхідна кількість депутатів для ухвалення проекту закону про створення Антикорупційного суду. За словами голови держави, відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний.

Створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. На початку лютого законопроект №6011 про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у ці редакції суперечить Конституції України.