Керівник британського Генштабу: Росія може пошкодити підводні кабелі

Агресивні дії Росії можуть становити загрозу для підводних кабелів, що зв’язують Європу з Британськими островами і Північною Америкою, заявляє начальник британського Генерального штабу – маршал авіації Стюарт Піч. За його словами, захист підводних ліній комунікації є одним із пріоритетних завдань для Збройних сил Великої Британії та її союзників по НАТО.

«Якщо кабелі будуть перерізані або зруйновані, це в ту ж секунду призведе до катастрофічних наслідків для міжнародної торгівлі й інтернету», – зазначив британський військовий, якого у вересні призначили головою військового комітету НАТО.

За його словами, це «нова загроза нашому стилю життя».

Стюарт Піч 14 грудня додав, що в НАТО вживають необхідних заходів у відповідь на модернізацію російського військового флоту.

За даними військового командувача, російські судна були помічені в Атлантичному океані в тих місцях, де прокладені міжконтинентальні кабелі.