АМКУ оштрафував «Київстар» через недобросовісну конкуренцію – Терентьєв

Антимонопольний комітет України оштрафував мобільного оператора «Київстар» на 21 мільйон гривень за недобросовісну конкуренцію, а саме – за поширення інформації про тарифи, яка вводить абонента в оману.

«14 грудня, комітет схвалив рішення у справі проти відповідача ПрАТ «Київстар» про недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації про умови тарифікації, яка вводить в оману... Накладено штраф у розмірі 21,3 мільйона гривень», – написав голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, «Київстар» у своїй тарифній політиці використовував три типи тверджень, у двох з яких зазначалося, що тарифікація «посекундна».

«За фактом це твердження було неправдивим – вартість повної хвилини розмови списувалася в першу секунду розмови», – додав голова комітету.

Компанія «Київстар» наразі не коментує це рішення АМКУ.

Оператор мобільного зв’язку України «Київстар» існує вже 20 років, на сьогодні зв’язком «Київстар» користується 26,4 мільйона абонентів.