Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення суду щодо Саакашвілі

Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення суду, який не задовольнив клопотання сторони обвинувачення про цілодобовий домашній арешт лідера парті «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляється на сайті Апеляційного суду Києва.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Міхеїла Саакашвілі..

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. 10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох з половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

За даними Генпрокуратури, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.