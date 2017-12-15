Трамп: Росія «не допомагає» у вирішенні північнокорейської проблеми

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений участю Росії у тиску на Північну Корею з метою змусити Пхеньян відмовитися від своєї ядерної програми.

«Китай допомагає, Росія не допомагає. Ми б хотіли мати російську допомогу – це дуже важливо», – сказав Трамп біля будівлі Білого дому.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, зі свого боку, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що «Північна Корея є найбільшою загрозою для Сполучених Штатів».

«Ми просимо кожну країну приєднатися до нас, об'єднати зусилля. Більше може і має бути зроблено для подальшої ізоляції Північної Кореї», – сказав Тіллерсон.

14 грудня президент США Дональд Трамп обговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним «спільну роботу з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї», повідомляли в Білому домі.

Цьогоріч КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також протестувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.