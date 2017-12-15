Фігуранта «справи Веджіє Кашки» Асана Чапуха планують перевести в лікарню – адвокат

Фігуранта «справи Веджіє Кашки» Асана Чапуха планують перевести в одну з лікарень Сімферополя, повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Азаматов стверджує, що після звернень адвокатів до керівництва СІЗО і медсанчастини, Асана Чапуха обстежили, але стан здоров'я підзахисного не покращується.

«Він, як і раніше, не може самостійно пересуватися, йому важко дихати і говорити, ліве плече, рука і нога у нього, як і раніше, нормально не функціонують», – цитує адвоката Кримська правозахисна група.

За словами Азаматова, Асана Чапуха обіцяють перевести в лікарню в найближчі дні.

Адвокати фігурантів «справи Веджіє Кашка» Бекіра Дегерменджі і Асана Чапуха подали скарги в підконтрольну Кремлеві прокуратуру Криму на бездіяльність співробітників СІЗО через ненадання медичної допомоги їхнім підзахисним.

Бекір Дегерменджі з 14 грудня перебуває у важкому стані у відділенні реанімації.

У Сімферополі 23 листопада російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 24 листопада заарештував до 15 січня 2018 року затриманих кримськотатарських активістів.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.