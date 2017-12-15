Порошенко змінив склад Ради із захисту профдіяльності журналістів

Президент України Петро Порошенко указом вніс зміни до персонального складу Ради із захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова.

Згідно з опублікованим указом, Порошенко ввів до складу Ради заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслана Дударця, заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності керівника Нацполіції Максима Цуцкірідзе, начальника управління Департаменту захисту національної державності СБУ Віктора Левчука, начальника управління комунікацій та друку Міноборони Олексія Чорнобая і главу комітету Всеукраїнської професійної спілки «Незалежна медіа-профспілка України» Ігоря Чайку (за згодою).

«Вивести зі складу Ради із захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова О.Вакуленка, Коломійця, О.Тарасова», – йдеться в документі.

Указ набирає чинності від дня його опублікування

Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова, яка створена в лютому 2016 року, є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Співголовами Ради є Валерій Кондратюк (заступник глави Адміністрації президента) і прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Серед завдань Ради є моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні, сприяння ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства, зокрема ЗМІ.