Фільм про спротив українського тральщика під час анексії Криму презентували на зимовому кіноринку ОМКФ

У Києві презентували воєнну драму «Черкаси» про спротив команди однойменного українського тральщика російським військовим навесні 2014 року. Про це Радіо Свобода повідомив Володимир Денисенко, PR-директор компанії MKK Film service, яка займається виробництвом стрічки.

За його словами, під час щорічного зимового кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ), який відбувався у Києві 12-15 грудня, представникам кінопрокатних компаній продемонстрували робочий трейлер повнометражної стрічки.

«Наразі фільм режисера Тимура Ященка перебуває на стадії монтажно-тонувального періоду. Заявлений хронометраж — 110 хвилин. Промо-кампанію плануємо розпочати в наступному березні, а прем’єра запланована на серпень 2018 року», – зазначив він.

Зйомки фільму про події під час анексії Криму, коли протягом трьох тижнів на озері Донузлав моряки тральщика U-311 «Черкаси» чинили опір росіянам, розпочалися в квітні 2017 року. Знімальний процес проходив в Очакові, Одесі, в Чернігівській області.

Понад 40% коштів (бюджет повнометражного фільму «Черкаси» складає близько 40 мільйонів гривень) виділила держава.