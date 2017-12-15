Австрія: партія Курца домовилася про коаліцію із правою Партією свободи

Австрійські консерватори досягли коаліційної угоди з правою Партією свободи, це дозволить зробити 31-річного Себастьяна Курца наймолодшим главою уряду Європи.

Консервативна Народна партія Курца 15 жовтня отримала перемогу на виборах. Після цього розпочалися переговори про коаліцію з Партією свободи.

Курц і лідер Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе оголосили 15 грудня, що вони досягли угоди.

Угода завершує перебування в опозиції більш ніж десять років для Партії свободи, яка востаннє входила до складу уряду у 2000 році з Народною партією, яку зараз очолює Курц.

У нинішньому уряді Курц є міністром закордонних справ.

Партія Курца виграла вибори з жорсткою риторикою щодо питань міграції, що часто співпадало з позицією Партії Свободи.