Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Грудень 2017, Київ 01:47
Новини | Міжнародні

Австрія: партія Курца домовилася про коаліцію із правою Партією свободи

Себастьян Курц

Австрійські консерватори досягли коаліційної угоди з правою Партією свободи, це дозволить зробити 31-річного Себастьяна Курца наймолодшим главою уряду Європи.

Консервативна Народна партія Курца 15 жовтня отримала перемогу на виборах. Після цього розпочалися переговори про коаліцію з Партією свободи.

Курц і лідер Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе оголосили 15 грудня, що вони досягли угоди.

Угода завершує перебування в опозиції більш ніж десять років для Партії свободи, яка востаннє входила до складу уряду у 2000 році з Народною партією, яку зараз очолює Курц.

У нинішньому уряді Курц є міністром закордонних справ.

Партія Курца виграла вибори з жорсткою риторикою щодо питань міграції, що часто співпадало з позицією Партії Свободи.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG