Гідрометцентр попереджає про загрозу лавин у Карпатах і підйому води у річках

У високогірних районах Івано-Франківської та Закарпатської областей 16-17 грудня збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

Також, за даними синоптиків, 16 грудня, внаслідок опадів, очікується підйом рівнів води на рiчках у Львiвській, Iвано-Франкiвській та Закарпатській областях.

Найбільш напруженою паводкова ситуація очікується у нижніх течіях річок Закарпаття: Уж, Стара, Латориця та Боржава, де при подальшому підвищенні рівня води ймовірне підтоплення автодоріг, сільгоспугідь та присадибних дiлянок ряду сіл Іршавського і Виноградівського районів. В гiрських районах можливе формування значного місцевого і схилового стоку та утворення селевих потоків, повідомляють в ДСНС.