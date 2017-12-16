У Румунії ховають колишнього короля Міхая І

У Румунії відбувається великий державний похорон колишнього короля Міхая І, який помер 5 грудня у Швейцарії у віці 96 років.

Десятки тисяч румунів зібралися на площі Революції у столиці Бухаресті біля королівського палацу, де було встановлено труну з тілом Міхая, а також супроводжували її до собору, де колишнього короля поховають.

На церемонії поховання, зокрема, були присутніми британський принц Чарльз, король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія, а також колишній король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія.

Міхай I, який був останнім живим монархом зі східноєвропейських країн, припинив участь у публічних заходах у березні 2016 року. Тоді королівський дім оголосив, що в нього діагностували рак шкіри і лейкемію.

Колишньому королю зробили операцію в клініці в Лозанні. Його стан погіршився з 6 листопада.

Кузен британської королеви Єлизавети Міхай був змушений відректися від престолу 1947 року після приходу комуністів до влади в Румунії. Міхай десятиліттями жив у засланні на Заході.