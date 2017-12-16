Росіяни зняли фейкові відеоролики про порушення українськими військовими Мінських домовленостей – Мотузяник

Російські офіцери так званої «прес-служби 1-го Армійського корпусу» 14-15 грудня на тимчасово окупованій території проводили зйомки постановочних відеороликів на передових позиціях окремих підрозділів корпусу, з метою продемонструвати начебто порушення Мінських домовленостей з боку підрозділів Збройних сил України. Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань антитерористичної операції Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він також повідомив, що за даними української розвідки, російські інженерні підрозділи збільшили площі мінування місцевості.

«Так, протягом 13-14 грудня зафіксовано встановлення військовослужбовцями так званого «1-го Армійського корпусу» мінно-вибухових загороджень з використанням мін типу МОН-100 та касетних мін типу КПОМ без складання схем мінування», – зазначив речник Міноборони з питань АТО.

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовий не загинув і не отримав поранень. Порівняно із попередніми днями, кількість обстрілів з боку бойовиків суттєво знизилася – за добу незаконні збройні формування порушили режим тиші 8 разів. Українські військові 4 рази відкривали вогонь у відповідь, повідомив Олександр Мотузяник.

В угрупованні «ДНР» повідомляли, що українські військові минулої доби 24 рази порушили режим припинення вогню. В угрупованні «ЛНР» повідомляли про сім порушень режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.