Євросоюз посилить правила обігу криптовалют та онлайн-платежів

У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила щодо криптовалют, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткойна (Bitcoin) та інших криптовалют, повідомляє DW.

«Ця угода принесе більше прозорості, щоб покращити боротьбу з відмиванням грошей, а також відріже потік грошей для терористів», – зазначила єврокомісар із питань правосуддя Вера Юрова.

Повідомляється, що серед іншого нові правила ЄС зобов’язують біткойн-платформи та онлайн-гаманці криптовалют ідентифікувати користувачів, запроваджують обмежене використання prepaid-карток для розрахунків, дозволяють слідчим органам мати більше доступу до інформації, зокрема до банківських реєстрів, а також надають «особам із обґрунтованим інтересом» доступ до даних щодо довірчої власності.

Рішення ЄС було ухвалене на хвилі стрімкого зростання курсу біткойна, який здорожчав більш як на 1700% за поточний рік.

Критики закидають криптовалюті створення фінансової бульбашки, прихильники вважають її платіжним засобом майбутнього.