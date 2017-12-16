Усі КПВВ у Донецькій області планується облаштувати до вересня 2018 року – Жебрівський

До вересня 2018 року планується облаштувати всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування у Донецькій області.

Як повідомив у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, проекти облаштування КПВВ він обговорив з віце-прем’єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадієм Зубком на пропускному пункті в’їзду-виїзду «Майорськ».

За даними Жебрівського, вирішено не будувати капітальні споруди на КПВВ, бо «психологічно це б сприймалося як будівництво кордону».

«Але маємо подбати про людей – щоб їм було зручно проходити контроль та перебувати на КПВВ», – додав голова адміністрації.

За попередніми розрахунками, на оформлення необхідних документів та затвердження проекту потрібно близько трьох місяців, ще півроку – на його реалізацію. «Тобто десь до вересня маємо закрити це питання й навести лад на усіх чотирьох пропускних пунктах, що функціонують на території області», – зазначив Жебрівський.

У свою чергу Геннадій Зубко повідомив, що Донецькою ВЦА вже розроблене необхідне технічне завдання щодо облаштування КПВВ «Майорськ», яке погоджене з усіма службами, і за три місяці наступного року буде підготовлений відповідний проект, інформує прес-служба Мінрегіону.

За словами віце-прем’єра, зі свого боку уряд готуватиме рішення щодо передачі земель державної власності під КПВВ до обласних ВЦА. Також опрацьовуються питання виділення коштів як з державного бюджету, так і місцевих на «будівництво» чотирьох КПВВ: «Новотроїцьке», «Майорське», «Мар’їнка», «Гнутове».

Він зазначив, що, за попередніми розрахунками, вартість будівельних конструкцій для одного КПВВ становить близько 4 мільйонів гривень.

«Також додатково питання експлуатації – від 2,5 до 3 мільйонів гривень на один КПВВ на рік. Це, в першу чергу, забезпечення належних умов, витрати на енергозабезпечення, а також санітарні умови. Питання фінансування в умовах децентралізації цілком можна вирішити. Це кошти державного, місцевого бюджетів, а також за рахунок інших інструментів. Так, на наступний рік тільки з Державного фонду регіонального розвитку на проекти Донецької області буде передбачено понад 700 мільйонів гривень, також видатки на соціально-економічний розвиток регіону, субвенції на інфраструктурні проекти», – підкреслив віце-прем’єр.

На Донбасі триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.