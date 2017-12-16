Росія повідомила Україні про намір відкликати своїх офіцерів із СЦКК – звіт ОБСЄ

Російська Федерація повідомила Україні про намір відкликати своїх офіцерів зі Спільного центру контролю і координації (СЦКК) розведення сил і засобів на лінії розмежування, повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ).

«14 грудня представник Збройних сил України при Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) у штабі СЦКК, розташованому в підконтрольному урядові місті Соледар (79 км на північ від Донецька), передав СММ листа від Міністерства оборони Російської Федерації з повідомленням про те, що Російська Федерація має намір відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК», – йдеться у звіті місії за 14 грудня.

У звіті не вказана мотивація таких дій. Жодних офіційних коментарів представників України чи Росії з цього приводу ще немає.