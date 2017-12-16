Прокуратура: оголошені в розшук 75 колишніх депутатів Верховної Ради Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє, що станом на грудень 2017 року оголошені в розшук 75 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Про це йдеться у відповіді прес-служби прокуратури на інформаційний запит Крим.Реалії, повідомляє 16 грудня сайт цього проекту Радіо Свобода.

Прокуратура уточнила імена 56 колишніх депутатів, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду.

При цьому прокуратура не назвала імена ще 19 кримських екс-депутатів «в зв'язку з проведенням щодо них досудового розслідування».

​На території Криму і міста Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала цю територію. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.