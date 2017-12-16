Порошенко вирушить до Португалії з офійційним візитом – прес-служба

Президент України Петро Порошенко 17-18 грудня 2017 року здійснить офіційний візит до Португальської Республіки, інформує його прес-служба.

«Під час візиту заплановані зустрічі глави української держави з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, головою Асамблеї Португалії Едуарду Ферру Родрігешем. Очікується підписання двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Португальською Республікою у різних сферах», – ідеться в повідомленні.

Президент України також проведе зустріч з українською громадою, що проживає в Португалії.

Португалія разом з іншими членами ЄС підтримує Україну в її опорі агресії Росії, запровадивши проти Москви санкції через анексію Криму та підтримку збройних сепаратистів на Донбасі.