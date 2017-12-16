Колишній «беркутівець» Садовник отримав громадянство Росії – ГПУ

Генеральна прокуратура України отримала від Росії офіційну відмову у видачі причетного до злочинів на Євромайдані колишнього заступника командира роти «Беркут» Дмитра Садовника, оскільки він отримав громадянство Росії. Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, інформує сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 16 грудня.

«Російська Федерація надала відповідь, що... йому надано громадянство і відмовлено в його видачі. Громадянство надано в грудні 2014 року», – заявив Горбатюк.

Він уточнив, що, за оперативною інформацією, Садовник перебуває в окупованому Криму, але офіційного підтвердження цього немає.

Відповідаючи на питання, чому Інтерпол відмовляє в розшуку колишніх українських чиновників і правоохоронців, він заявив, що Інтерпол вважає події Євромайдану в Україні політичними, «тому за всіма підозрюваними, які так чи інакше пов'язані з владою, відмовляють в оголошенні в міжнародний розшук».

Публічних коментарів Садовника і російської влади з цього приводу немає.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад 100 людей, сотні були поранені, більше всього – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту стали називати Небесної сотнею.

У вересні 2014 року екс-командир роти «Беркут» Дмитро Садовник, якого підозрюють у розстрілі 39 майданівців, втік з-під домашнього арешту, його оголосили в розшук. Пізніше з’явилася інформація, що він переховується на території анексованого Криму.