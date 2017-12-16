За два місяці опалювального сезону Україна використала 1,5 мільярда кубометрів газу – дані «Укртрансгазу»

За два місяці від початку в середині жовтня опалювального сезону Україна спожила близько 1,5 мільярда з закачаних майже 17 мільярдів кубометрів газу. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз».

Станом на 14 грудня в українських підземних сховищах газу залишалося 15 мільярдів 476 мільйонів кубометрів палива.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв про плани нагромадження 17 мільярдів кубометрів для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років профільне міністерство також наполягало на необхідності нагромадити 17 мільярдів кубометрів газу, але керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо. У результаті торік в опалювальний сезон Україна ввійшла із запасами «блакитного палива» на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.

За інформацією Міненерго, у цьому сезоні в українські ПСГ закачали 8,8 мільярда кубів газу, і станом на 24 жовтня загальний обсяг становив понад 16,9 мільярда кубів. (Близько 5 мільярдів – це технічний газ, необхідний для функціонування сховищ).

Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в середині жовтня. За багаторічними стандартами, він розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів. Тривалість опалювального сезону становить близько півроку, але в Києві у 2017 році комунальники через суттєве потепління вимкнули опалення 1 квітня. Натомість у Львові опалювальний період фінішував лише 25 квітня, хоча перед тим навесні комунальні служби двічі вимикали тепло.