На Закарпатті через повінь евакуювали 170 людей – ДСНС

Через повінь на Закарпатті в Іршавському районі рятувальники евакуювали 170 людей, повідомляє станом на 21:00 16 грудня Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Силами ДСНС у взаємодії зі службами цивільного захисту області організовано тимчасове відселення 170 мешканців у селі Вільхівка Іршавського району із 55 житлових будинків (розселені по родичах)», – ідеться в повідомленні.

За даними рятувальників, від повені постраждали 945 дворогосподарств, 80 підвальних приміщень, вісім ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 2,1 кілометра (висота водяного покрову 10-50 сантиметрів), частково пошкоджено дві мостові переправи місцевого значення.

«На території Закарпатської області паводкова ситуація у верхніх течіях річок Латориця, Тиса, Стара стабілізувалася. За прогнозами Гідрометеорологічного центру, 17-18 грудня в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Хустському, Виноградівському, Іршавському районах очікується проходження максимальних рівнів води без катастрофічних наслідків», – вказують рятувальники.