У Бухаресті поховали колишнього короля Румунії Міхая

У Бухаресті 16 грудня відбувся державний похорон колишнього короля Румунії Міхая, який помер у Швейцарії 5 грудня у віці 96 років. Представники європейських королівських родин разом із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом брали участь у жалобних церемоніях. Патріарх Румунської православної церкви Даніел провів відспівування Міхая.

Для прощання з королем до Бухареста прибули принц Чарльз, король Швеції Карл XVI Густав з королевою Сільвією, колишній король Іспанії Хуан Карлос із королевою Софією.

Перед тим десятки тисяч румунів зібралися на площі Революції в Бухаресті, де перед будівлею королівського палацу була виставлена для прощання труна з тілом короля. Натовпи городян супроводжували жалобну процесію до місця поховання Міхая в кафедральному соборі Бухареста.

Двоюрідний брат королеви Великої Британії Єлизавети Міхай після зречення престолу в 1947 році жив на Заході. У 2016 році він відійшов від публічного життя у зв’язку із захворюванням на лейкемію.