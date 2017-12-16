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17 Грудень 2017, Київ 00:19
Новини | Міжнародні

Європейські лідери ультраправих сил провели конференцію в Празі

Європейські лідери ультраправих сил провели конференцію в Празі (відео)
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Європейські лідери ультраправих сил провели конференцію в Празі

У столиці Чехії Празі 16 грудня відбулася конференція Групи європейських партій і свобод у Європарламенті, в якій взяли участь французька політична діячка Марін Ле Пен, віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Страхе, голландський політик Ґерт Вілдерс та інші лідери ультраправих європейських організацій.

Зустріч приймала чеська партія «Свобода та пряма демократія» (СПД), яка на жовтневих парламентських виборах здобула підтримку майже 11% виборців завдяки антиісламській та антиімміграційній риториці.

«Брюссель (бельгійське місто, де розташовані керівні органи ЄС – ред.) є екзистенційною загрозою нашим національним державам», – заявив Вілдерс у виступі на конференції та додав, що сподівається: «чехи триматимуть свої двері міцно закритими для масової міграції».

«Ми не ксенофоби, ми є опонентами Європейського союзу. Євросоюз є катастрофічною організацією, яка веде наш континент до знищення шляхом розмиву мігрантами, запереченням культури наших країн», – вказала Марін Ле Пен.

Група з приблизно 200 протестувальників зібралася поблизу готелю на околицях Праги, де відбувалася конференція.

«Ми хочемо показати, що Чеська Республіка небайдужа до проявів ненависті, поширення дезінформації, яку здійснює партія СПД», – сказав організатор протесту Ян Семпер.

Крім уже згаданих лідерів, конференцію також відвідали представники ультраправих сил з Італії, Бельгії, Польщі, Німеччини та Великої Британії.

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