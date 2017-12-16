Біатлон: троє українок вийдуть на гонку з масовим стартом у французькому Ансі

У французькому окрузі Ансі, в містечку Ле-Гран-Борнан, 17 грудня гонками з масовим стартом фінішує третій етап Кубка світу з біатлону. Цього дня відбудуться гонки з масовим стартом серед жінок та чоловіків, які зберуть по 30 найкращих біатлоністок і біатлоністів світу.

У жіночій елітарній тридцятці представниць України буде троє – під сьомим номером Валя Семеренко, під восьмим – її сестра Віта, під дев’ятим – Юлія Джима.

Найкращою серед українок у попередніх двох гонках французького етапу Кубка світу стала Віта Семеренко. 14 грудня вона стала бронзовою призеркою в спринті, пропустивши вперед лише значно швидших словачку Анастасію Кузьміну та німкеню Лауру Далмаєр.

У гонці переслідування 16 грудня Віта до останнього вогневого рубежу дихала в спину все тим же Далмаєр та Кузьміній, але три промахи в стійці відкинули її на восьме підсумкове місце. Дев’ятою з одним промахом стала Валя Семеренко, яка в спринті фінішувала сьомою.

Українські чоловіки виступали в Ансі резервним складом, тому висоуких результатів не показали. «Основа» чоловічої збірної перебуває на тренувальному зборі в австрійському Обертіллаху.