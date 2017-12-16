Колишній посол США в Росії розкритикував Трампа за розмову з Путіним

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував президента США Дональда Трампа за телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, що відбулася 14 грудня.

В інтерв’ю телеканалу MCNBC Макфол заявив, що телефонний дзвінок Трампа до Путіна не відповідає американським національним інтересам. Крім іншого, Макфол засуджує Трампа за те, що президент США подякував Путіну за його позитивні оцінки темпів зростання американської економіки.

Про те, що президенти Росії і США говорили по телефону, стало відомо 15 грудня. У прес-службі Кремля повідомили, що Путін і Трамп обговорили питання двосторонніх відносин, особливо зачепивши північнокорейську ядерну проблему.

Згідно з інформацією Білого дому, Трамп подякував Путіну за те, що той під час своєї прес-конференції відзначив економічні успіхи Сполучених Штатів, досягнуті за останній рік.