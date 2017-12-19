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19 Грудень 2017, Київ 18:06
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія заявляє про перехоплення ракети, випущеної по Ер-Ріяду

Ракета, яку, як стверджують у Пентагоні, випустили повстанці Хуті по Саудівській Аравії 22 липня 2017 року

Саудівська Аравія заявляє, що перехопила балістичну ракету, випущену єменськими повстанцями Хуті по столиці країни Ер-Ріяду.

Хуті, зі свого боку, стверджують, що ціллю ракети був королівський палац аль-Ямама, де зібралися саудівські лідери.

Кореспондент агентства France-Presse повідомив, що чув гучний вибух перед запланованим оприлюдненням бюджету Саудівської Аравії, про який в палаці зазвичай розповідає король Салман.

Інформації про постраждалих та про руйнування наразі немає.

Минулого місяця Саудівська Аравія перехопила дві балістичні ракети, випущені з Ємену. Коронний принц Мухаммад бін Салман звинуватив Іран у «прямій воєнній агресії» шляхом постачання зброї повстанцям Хуті.

Сунітська Саудівська Аравія та її союзники в регіоні Перської затоки звинувачують переважно шиїтський Іран у розпалюванні тероризму та конфліктів у регіоні. Тегеран заперечує це.

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