Одеський Літній театр забудований не буде – голова ОДА

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов заявляє, що «в боротьбі за Літній театр поставлено крапку».

«Міністерство культури включило цю територію в межі Міського саду Одеси. Відтепер вона під захистом держави. Жодного ТРЦ там бути не може ані за законом, ані за справедливістю», – написав керівник області у Facebook.

Упродовж останнього місяця ситуація навколо статусу Літнього театру та ймовірної забудови його території восьмиповерховим торговельним центром була досить напруженою.

18 листопада 2017 мешканці Одеси провели акцію біля Літнього театру, яка супроводжувалась протистоянням із поліцією. Активісти зняли ворота, що ведуть до Літнього театру, та віднесли до будівлі мерії. Також під час акції зібрали близько двох тисяч підписів під петицією з вимогою повернення Літнього театру громаді – звернення адресували президентові України і Міністерству культури. Наступними тижнями одесити провели декілька акцій з прибирання території театру. Водночас, після акції щодо кількох активістів були порушені кримінальні справи за «організацію масових заворушень».

У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на користь спільного підприємства ділянки майже 0,4 гектара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торговельно-розважального центру».