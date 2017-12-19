Голова Меджлісу очікує на «позитивні результати» голосування резолюції ООН щодо Криму

Українська дипломатія та члени Меджлісу кримськотатарського народу провели ретельну роботу, щоб розгляд проекту резолюції щодо стану з дотриманням прав людини в окупованому Росією Криму був результативним Про це заявив депутат Верховної Ради України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Попереднє голосування за проект резолюції вже відбулося у Третьому комітеті ООН. Тепер проект резолюції винесено на розгляд Генеральної Асамблеї ООН. Наші колеги працювали з представниками деяких держав, які на етапі голосування на Третьому комітеті утримувались від підтримки проекту резолюції. Ми всі очікуємо на позитивні результати», – заявив Рефат Чубаров.

За його словами, Російська Федерація не виконала рішення міжнародного суду ООН і не скасувала незаконне рішення щодо заборони діяльності Меджлісу: «Росія не допускає моніторингові місії ООН на територію окупованого Криму, але як би Росія не ігнорувала резолюції ООН, кожен такий документ відіграє свою роль, закріплюючи порушення, зберігає мобілізацію світового співтовариства на протидію агресії Росії, дозволяє утримувати та посилювати політичні та економічні санкції».

Британське міністерство у закордонних справах і справах Співдружності також 19 грудня звернулося до міжнародного співтовариства із закликом підтримати резолюцію ООН щодо порушення Росією прав людини в окупованому нею Криму.

Генеральна асамблея ООН розгляне 19 грудня український проект резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму, повідомляє Представництво України в ООН на сторінці у Twitter.

Згідно з повідомленням, проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує ретроактивне застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Також проект засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, попри відповідний мандат, та відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників.

У Нью-Йорку 14 листопада, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН, був ухвалений оновлений проект резолюції з прав людини в анексованому Криму.

Президент України Петро Порошенко привітав рішення цього комітету, назвавши його сигналом російській владі з міжнародної солідарності щодо деокупації Криму.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов назвав проект резолюції щодо Криму «зброєю в гібридній війні проти Росії».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.