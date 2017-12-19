Радник США з нацбезпеки заявив, що російська «дестабілізуюча поведінка» потребує відповіді

Радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що «дестабілізуюча поведінка» Росії потребує відповіді.

За його словами, ймовірне втручання Росії в вибори президента США у 2016 році, «безсумнівно», було загрозою національній безпеці.

«Звичайно, ми маємо протистояти дестабілізуючій поведінці Росії… Я вважаю, що Росія здійснює дуже складну кампанію підривних дій для впливу на нашу довіру до демократичних інституцій, до демократичних процесів, включно з виборами», – сказав Макмастер в інтерв’ю BBC.

За його словами, Росія хоче створити «тип напруги, який підриває нашу впевненість у тому, хто ми є».

«Одна з найголовніших речей – відкрити завісу, і показати цю діяльність», – заявив Макмастер.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія, а також опонент Клінтон на виборах, теперішній президент США Дональд Трамп неодноразово відкидали ці звинувачення.