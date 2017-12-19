Ходорковський закликав ЦВК Росії не реєструвати Путіна кандидатом у президенти

Колишній власник нафтової компанії ЮКОС і колишній політв’язень Михайло Ходорковський просить голову Центрвиборчкому Росії Еллу Памфілову не реєструвати Володимира Путіна через порушення цією особою вимог Конституції.

«Володимир Путін фактично перебуває при владі 17 років, і зараз добігає кінця четвертий термін його правління», – стверджує Ходорковський, вказуючи, що Дмитро Медведєв, який формально був президентом з 2008 до 2012 року, «жодного дня не був повноцінним і самостійним керівником країни».

Ходорковський називає майбутнє рішення Памфілової з цього приводу «доленосним, від якого багато в чому залежить вибір шляху, яким піде російська історія».

Лист опублікований журналістом Олегом Кашиним на його сторінці у Facebook, підписаний «Громадянин РФ Михайло Ходорковський» і датований 8 грудня 2017 року.

18 грудня в Росії офіційно стартувала виборча кампанія, а за кілька днів до її початку чинний президент Путін заявив, що на новий термін йде самовисуванцем. Аналітики твердять, що вибори в Росії фактично є безальтернативними. Зокрема, єдиний потенційний кандидат, який уже близько року веде свою кампанію, Олексій Навальний, фактично не має шансів опинитися у виборчому списку. Голосування призначене на 18 березня – четверту річницю так званого «референдуму», яким Росія аргументує окупацію українського Криму.