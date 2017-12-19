США наклали санкції на 2 російські компанії через порушення Договору про контроль над озброєннями

Міністерство торгівлі США оголосило про нові ліцензійні й експортні обмеження для двох російських компаній, що працюють на військово-промисловий комплекс: конструкторського бюро «Новатор» і науково-виробничого центру «Титан-Баррикады».

Як йдеться в повідомленні міністерства від 19 грудня, ці компанії відповідальні за виробництво крилатих ракет, заборонених Договором про контроль над озброєннями, укладеним між Радянським Союзом і Сполученими Штатами у 1987 році (про ліквідацію ракет малої і середньої дальності).

«Ці компанії виробляють для російського Міністерства оборони комплекси крилатих ракет наземного базування із дальністю польотів, забороненою в рамках Договору про ракети середньої і малої дальності. Тому є достатньо підстав вважати, ґрунтуючись на конкретних і зрозумілих фактах, що вони були залучені до дій, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ Росії розкритикували рішення США, назвавши звинувачення «безпредметними».

«Нам до санкцій не звикати. США захоплено займаються їх запровадженням проти нас майже чотири роки, а російська економіка і військова потужність тільки міцніють. Ілюзії деяких американських політиків, що нас можна залякати, лише видають їх повне незнання Росії і небезпечну недалекоглядність», – заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Москва раніше цього місяця заявляла, що готова вести переговори зі США щодо дотримання Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, в результаті підписання якого було ліквідовано цілий клас балістичних ракет в Європі і був створений механізм перевірки з дотримання договору.

Вашингтон звинувачував Росію в тому, що вона порушує договір. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив минулого місяця, що Росія розробила крилату ракету з ядерним потенціалом «з явним порушенням» Договору про РСМД. Також минулого місяця міністр оборони США заявив, що «багато» країн НАТО мають докази того, що Росія не виконує угоду.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в жовтні заявив, що Москва, яка заперечує звинувачення США, сама стурбована з приводу можливих порушень Вашингтоном угоди.