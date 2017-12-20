Суд у Відні відхилив запит Іспанії про видачу Фірташа

Вищий земельний суд Відня 19 грудня відмовив Іспанії у видачі з Австрії українського олігарха Дмитра Фірташа. У своєму рішенні суд заявив, що Мадрид не надав достатніх доказів, які вказують на причетність Фірташа до відмивання грошей і організованої злочинності.

52-річного мільярдера у США звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Фірташ заперечує звинувачення і каже, що вони політично мотивовані та спрямовані на обмеження його політичної діяльності в Україні.

Дмитра Фірташа вважають одним з основних «донорів» екс-президента Віктора Януковича, чий режим був повалений після масових протестів в Україні у лютому 2014 року. Після цього Фірташ втік до Росії, а звідти вирушив до Австрії, де був заарештований в 2014 році за ордером США. Він був звільнений після виплати застави у 125 мільйонів євро з умовою не покидати Австрію.

Фірташ є засновником консорціуму, який займається виробництвом добрив, титану і видобутком газу, також він є головним акціонером одного з телевізійних каналів України.