Генасамблея ООН збереться на екстрене засідання через рішення Трампа щодо Єрусалима

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй проведе 21 грудня надзвичайне засідання на прохання арабських і мусульманських держав через рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Палестинський посланець при ООН Ріяд Мансур повідомив, що асамблея зі 193 членів голосуватиме за резолюцію із закликом до Трампа відмовитись від свого рішення. Аналогічна резолюція стикнулася із вето США в Раді безпеки ООН 18 грудня. Мансур заявив, що сподівається на «переважну підтримку» резолюції, хоча голосування і не має обов’язкового характеру, а є політичним.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі в Twitter попередила, що Сполучені Штати «запам’ятають» тих, хто голосуватиме проти, оскільки рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, за її словами, було вибором американського народу.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив 6 грудня, що США офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і пообіцяв перевести посольство США з Тель-Авіва через декілька років. Цей крок Трампа викликав критику з боку палестинців, їхніх арабських союзників, а також країн Заходу.