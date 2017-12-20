Майже всі автотраси вільні для проїзду, проблеми з рухом через негоду є на Київщині – ДСНС

Проїзд дорогами державного та регіонального значення в Україні забезпечено, за винятком окремих ділянок на Київщині, повідомляє у середу Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«На ділянці автодороги Київ-Одеса між містами Біла Церква та Жашків Черкаської області продовжуються заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 кілометри, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна. Спостерігається повільний рух вантажного та легкового транспорту в обох напрямках», – повідомили в ДСНС, додавши, що на цій ділянці обмежений рух усього автотранспорту.

Згідно з повідомленням, автомобілі почергово буксирують 19 тягачів, усього із заметів звільнили 402 автомобілі. В цьому районі розгорнули 2 пункти обігріву людей.

З 10:00 19 грудня розпочався поступовий запуск великогабаритного транспорту через Київ. За день до того через рясні снігопади столична влада обмежила в’їзд вантажівок у місто.

Попри суттєве зменшення снігопадів, синоптики попереджають, що 20 грудня на дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця.