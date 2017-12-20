Голова СММ ОБСЄ закликав до стриманості через загострення на Донбасі

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав до стриманості та повного дотримання режиму припинення вогню з огляду на погіршення безпекової ситуації на сході України.

«Ми із занепокоєнням відзначаємо різке погіршення безпекової ситуації. Кількість порушень режиму припинення вогню досягла рівня, якого ми не фіксували з лютого цього року», – цитує слова Апакана сайт СММ ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, за період з 11 до 17 грудня, СММ ОБСЄ зафіксувала майже 16 тисяч порушень припинення вогню або 35-відсоткове збільшення, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

«Нормалізація ситуації, коли цивільне населення зможе повернутися до звичного повсякденного життя без страху потрапити під обстріл або натрапити на міни – це перший крок на шляху до довготривалого і стійкого миру», – додав Апакан.

З минулого тижня на Донбасі українські військові фіксують посилення збройної активності підтримуваних Росією бойовиків. Особливе загострення ситуації відбулося 18 грудня, коли, за даними ЗСУ, бойовики з реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Новолуганське. Внаслідок цього були поранені восьмеро цивільних жителів, пошкоджені десятки будинків, лінії електропередач і частково газогін. Бойовики у відповідь звинуватили українських військових у обстрілах.

Крім того, 18 грудня у МЗС Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія зробила це якраз перед загостренням ситуації на сході України.

19 грудня у Генштабі Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що українські військові, які входять до складу Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі, також залишили непідконтрольні урядові території. Водночас, за повідомленням, українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню у взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі.