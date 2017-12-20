Україна заборонила на 3 роки в’їзд російському офіцеру із СЦКК через відвідини Криму – Слободян

Україна заборонила на три роки в’їзд російському офіцеру зі складу Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК), що напередодні покинув Україну, через незаконне відвідування окупованого Росією Криму. Про це на сторінці у Facebook повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Російські офіцери, які входили до складу СЦКК, учора ввечері виїхали з України. Оформлення проходило у пункті пропуску «Гоптівка», що на Харківщині. Під час оформлення був виявлений офіцер, підполковник, який відвідував тимчасово окупований Крим через закриті урядом України пункти пропуску. В ході співбесіди він підтвердив інформацію, що у квітні 2017 року заїжджав до Криму через тимчасово закритий пункт пропуску «Сімферополь». На підставі чинного законодавства прикордонники закрили йому в’їзд до України на 3 роки», – повідомив Слободян.

Речник Держприкордонслужби не вказав прізвища офіцера, якому заборонили в’їзд.

Російська сторона також поки не коментувала відповідну заборону українських служб.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

18 грудня у МЗС Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія зробила це якраз перед загостренням ситуації на сході України.

19 грудня у Генштабі Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що українські військові, які входять до складу Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі, також залишили непідконтрольні урядові території. Водночас, за повідомленням, українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню у взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі.