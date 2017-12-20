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20 Грудень 2017, Київ 10:24
Новини | Політика

Двом екс-депутатам Верховної ради Криму повідомили про підозру у держзраді – прокуратура

Прокуратура Автономної республіки Крим, що діє при ГПУ, повідомила про підозру ще двом колишнім депутатам Верховної ради Криму за звинуваченням у державній зраді, інформує в середу сайт відомства.

«За їх безпосередньої участі незаконно ухвалено низку постанов, результатом яких стало входження території Автономної республіки Крим до складу Російської Федерації та подальшої окупації території півострова», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що прокурори зібрали «достатньо доказів» у вчиненні цими особами кримінальних правопорушень. Про кого саме йдеться у прокуратурі не вказали.

Раніше в українській прокуратурі Криму повідомляли про скерування до суду десятків обвинувальних актів щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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