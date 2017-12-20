Затриманий в окупованому Криму кримськотатарський активіст Чапух у тяжкому стані – активіст

Стан здоров’я кримськотатарського активіста Асана Чапуха після перенесеного інсульту залишається тяжким, повідомив у Facebook активіст Заїр Смедляєв.

«Жодних медичних обстежень і лікування не проводиться. У нього також обмежені рухи лівої руки й ноги. Якщо в подальшому буде до нього таке ставлення, він має намір оголосити голодування», – повідомив Смедляєв.

Також цю інформацію підтверджує журналіст Антон Наумлюк.

За його даними, припис про скерування Чапуха в лікарню для діагностики і можливого лікування не виконується протягом щонайменше трьох днів.

65-річний кримськотатарський активіст Асан Чапух переніс мікроінсульт в СІЗО і потребував термінової госпіталізації, повідомляв його адвокат Айдер Азаматов. Він вимагав перевезти підзахисного до міської лікарні.

У Сімферополі 23 листопада російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні в громадянина Туреччини. Під час затримання російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашці. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 24 листопада заарештував до 15 січня 2018 року затриманих кримськотатарських активістів.