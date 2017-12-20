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20 Грудень 2017, Київ 11:59
Новини | Події

Парубій відкрив засідання Ради

Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання.

У залі зареєструвалися 345 депутатів.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко поінформувала народних депутатів про ситуацію щодо звільнення українських заручників.

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За її словами, зараз у сесійній залі триває дискусія щодо розгляду завтра закону про реінтеграцію Донбасу.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

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