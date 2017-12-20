Росія: біля будівлі ФСБ затримали учасницю Pussy Riot Марію Альохіну

У Москві біля будівлі Федеральної служби безпеки затримали учасницю феміністичного панк-гурту Pussy Riot Марію Альохіну, яка розгорнула банер з написом «З днем народження, кати».

Активістка Ольга Борисова, яка також взяла участь в акції, розповіла правозахисному порталу «Медіазона», що разом з Альохіною затримані фотографи Андрій Золотов і Денис Бочкарьов. Їх доставили в Міщанський відділ поліції. Про висунення звинувачень поки не повідомляється.

Акція була приурочена до дня працівників органів безпеки і сторіччя спецслужби. 100 років тому була створена Всеросійська надзвичайна комісія (ВЧК). Спадкоємицями цього відомства є як сформовані в Радянському Союзі НКВД і КДБ, так і чинна в сучасній Росії Федеральна служба безпеки.

Радянські спецслужби відповідальні за загибель сотень тисяч людей в роки Червоного терору і сталінських репресій, а також переслідувань громадян у часи СРСР. У сучасній Росії громадські активісти та представники опозиції неодноразово звинувачували ФСБ в тиску на супротивників чинної влади.