Парубій очікує, що законопроект про реінтеграцію Донбасу Рада розгляне у січні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій очікує, що законопроект про реінтеграцію Донбасу парламент розгляне наступного пленарного тижня – у січні.

«Я переконаний, для усіх нас ухвалення закону, який визначає Росію окупантом, є принциповим і важливим для українського парламенту...Я сподіваюся й переконаний, що наступний пленарний тиждень – це, якщо я не помиляюся, буде 16 січня, – почнемо з розгляду закону про деокупацію», – сказав він.

Перед цим у залі Верховної Ради перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що зараз триває дискусія щодо розгляду завтра закону про реінтеграцію Донбасу.

Раніше очікувалося, що законопроект про реінтеграцію Донбасу розглянуть до кінця цього року.

Наступний пленарний тиждень відбудеться з 16 по 19 січня.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.