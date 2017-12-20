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20 Грудень 2017, Київ 13:27
Новини | Події

Конструкції Керченського мосту з окупованого Криму дістались берегів Росії – ЗМІ

Будівництво мосту через Керченську протоку, 4 грудня 2017 року

Будівельники завершили збирання прольотів автодорожньої частини Керченського мосту з окупованого Криму до російського міста Тамань, повідомляють у середу російські ЗМІ з посиланням на інфоцентр «Кримський міст».

Згідно з повідомленням, завершився монтаж конструкцій мостового полотна довжиною 17 кілометрів (ще 2 кілометри на керченському березі автодорога пролягає насипом).

«Нитка металоконструкцій загальною вагою понад 100 тисяч тонн протягнута над Керченською протокою між 288 опорами», – йдеться в повідомленні.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту в 2014 році – після анексії Криму.

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