«Укравтодор»: обмеження на рух вантажівок діють в 7 областях

Компанія «Укравтодор» заявляє, що станом на 8:00 20 грудня обмеження на рух великогабаритних автомобілів продовжують діяти в 7 областях.

Як повідомляє прес-служба компанії, залишається заблокованим рух транспорту на дорозі М-05 «Київ –Одеса» біля Жашкова й на межі Київської й Черкаської областей, ускладнений проїзд також на автодорозі Р-03 (північно-східний об’їзд Києва).

«Через введення тривалого обмеження на рух великогабаритного транспорту через Київ (з 06:00 18 грудня), служби автомобільних доріг у Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях змушені були також уводити подібні обмеження з метою уникнення неконтрольованого скупчення вантажівок уздовж основних доріг у напрямку Києва», – йдеться в повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

За даними «Укравтодору», поверхня доріг державного і місцевого значення в північні й більшості центральних областей засніжена, в інших областях – мокра.

З посиланням на дані синоптиків, 20 грудня невеликий сніг йтиме в західних, північних, центральних областях, температура опуститься до мінусових показників.

«Укравтодор» закликає за можливості утриматися від поїздок на автотранспорті на далекі відстані.

В «Укрзалізниці» повідомили, що сьогодні впродовж ночі опади у вигляді снігу спостерігалися на території Південно-Західної, Одеській, Львівської та Південної залізниць, проте затримок поїздів через негоду не зафіксовано.