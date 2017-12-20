У Мінську почалося засідання Контактної групи – речниця Кучми

У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

Раніше сьогодні почалися засідання профільних підгруп Контактної групи.

Сьогодні в Мінську відбувається останнє з планованих у цьому році засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона заявила, що серед іншого, планує обговорити питання припинення вогню на всій лінії зіткнення на період свят і зимових канікул. Представники бойовиків на сепаратистських сайтах пишуть про намір порушити питання про відновлення роботи російських офіцерів у складі Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.