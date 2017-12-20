Кабмін запустив роботу Фонду енергоефективності

Уряд почав запуск роботи державної установи Фонд енергоефективності.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, уряд затвердив статут Фонду енергоефективності і механізм використання коштів, передбачених у держбюджеті.

За словами віце-прем’єр-міністра, міністр регіонального розвитку, Геннадія Зубка, це дозволить почати процес запуску та роботи фонду енергоефективності.

Він наголосив, що це рішення є однією з основних умов для підписання фінансової Угоди про співпрацю між Урядом України та ЄС в рамках створення Фонду енергоефективності.

«Таким чином створено умови для співфінансування його діяльності за рахунок донорської допомоги від міжнародних фінансових організацій», – додав Зубко.

Робота Фонду також спрямована забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Держбюджет-2018 передбачає фінансування Фонду енергоефективності у розмірі 1,6 мільярда гривень.

У червні 2017 року Верховна Рада схвалила законопроект про Фонд енергоефективності. Відповідно до документа, Фонд утворюється з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження.