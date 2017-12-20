Полторак: вихід Росії зі СЦКК має на меті звинуватити Київ в порушенні режиму тиші

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що вихід російської сторони зі Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) розведення сил і засобів на Донбасі має на меті звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню.

«Після виведення ми побачили справжнє обличчя, чому Росія схвалила таке рішення – для того, щоб звинувачувати нас у порушенні режиму припинення вогню, хоча в принципі вони цього лише чекають і самі порушують режим припинення вогню», – сказав міністр журналістам.

Полторак наголосив, що Збройні сили України готові до зміни ситуації.

18 грудня у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Ввечерві 18 грудня влада Донеччини повідомила про обстріл селища Новолуганського з боку підтримуваних Росією бойовиків із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого були поранені восьмеро цивільних жителів, пошкоджені десятки будинків, лінії електропередач і частково газогін.

19 грудня у Генштабі Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що українські військові, які входять до складу СЦКК також залишили непідконтрольні урядові території. Водночас, за повідомленням, українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню у взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі.

Робоча група Спільного центру здійснює контроль за припиненням вогню на території Донецької та Луганської областей. До складу центру, який створили у вересні 2014 року, входять українські та російські військові, представники ОБСЄ.