Суд переніс розгляд справи Януковича на 27 грудня

Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи обвинуваченого у держзраді екс-президента України Віктора Януковича на 27 грудня.

Це рішення суд схвалив через неявку адвокатів, які перебувають у відрядженні, зокрема в Росії.

Прокурор Руслан Кравченко назвав цю ситуацію зривом судового процесу.

Суд наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Після того адвокати Януковича відмовилися від участі у цьому судовому процесі, йому вже кілька разів призначали державного захисника.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.