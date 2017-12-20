Суд в Криму відмовився змінити умови домашнього арешту Балуха

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму в середу, 20 грудня, залишив в силі обмеження, які суд першої інстанції застосував щодо українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Таким чином, Балуху, як і раніше, заборонено виходити за межі свого дому, а також спілкуватися з адвокатами, сином і дружиною.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балух скасували. Справу відправили на повторний розгляд. Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

6 грудня Кримська правозахисна група повідомила, що Балуху висунули нове звинувачення. Цього разу російські силовики в Криму закидають активісту «дезорганізацію роботи виправних установ»: під час ранкового огляду в камері Балух нібито вдарив співробітника СІЗО.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на його подвір’ї його будинку.