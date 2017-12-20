Марчук: Росія готова повернути своїх офіцерів до СЦКК, але за дотримання низки умов

Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук стверджує, що російська сторона заявила про готовність повернути своїх офіцерів до Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі, однак за умови дотримання низки умов.

«Щойно представник Росії в нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов. Це твердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантію безпеки тощо», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Наразі російська сторона цих заяв не коментувала.

18 грудня у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Робоча група Спільного центру здійснює контроль за припиненням вогню на території Донецької та Луганської областей. До складу центру, який створили у вересні 2014 року, входять українські та російські військові, представники ОБСЄ.